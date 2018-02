Dirigente da Fifa se diz impressionado com Maracanã O supervisor de seleções da CBF, Américo Faria, esteve nesta segunda-feira no Estádio da Maracanã, ao lado do secretário de Turismo, Esporte e Lazar do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, acompanhando o diretor de Segurança nos Estádios da Fifa, Walter Gagg. O dirigente da entidade máxima do futebol iniciou a visita de dois dias ao estádio carioca para verificar se o local está apto a receber jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. A previsão é de que o Maracanã seja palco do primeiro confronto do Brasil, em casa, pelas Eliminatórias, no dia 17 de outubro, contra o Equador. Durante o encontro, o diretor de Segurança nos Estádios da Fifa se mostrou deslumbrado com o estádio. ?Ao entrar fiquei impressionado. Estive aqui no Mundial de Clubes, em 2000, e já percebi que muita coisa melhorou. Amanhã [terça] vamos ver tudo em detalhes?, disse Gagg, referindo-se à visita de inspeção a todos os setores do Maracanã. Paes ficou entusiasmado ao término do interrogatório. Destacou sua confiança no cumprimento de todas as exigências. ?Até o estacionamento teremos. Posso disponibilizar hoje duas mil vagas da Uerj [Universidade Estadual do Rio de Janeiro], aqui ao lado. Temos mais 2.800 vagas nas ruas, além de mais mil dentro do estádio?, frisou. Depois do Maracanã, a comissão da Fifa irá nesta quarta ao Mineirão, em Minas Gerais. Na quinta-feira, encerra a visita de inspeção no Brasil avaliando os estádios do Beira-Rio e Olímpico, ambos no Rio Grande do Sul.