Dirigente da Lazio critica torcedores Sergio Cragnotti, presidente da Lazio, comprou uma briga pública contra os torcedores racistas. O dirigente romano criticou mais uma vez, nesta quarta-feira, o comportamento de fãs da atual campeã italiana que vão aos estádios para vaiar jogadores negros, além de usar símbolos e slogans nazistas. O cartola pediu aos grupos que considera "imbecis" para deixarem de acompanhar a equipe daqui para a frente. "Não precisamos dessa gente, não queremos a presença deles nos campos, não temos necessidade do de seu dinheiro", afirmou Cragnotti, temeroso de que o time venha a ser proibido de fazer sua última partida em casa, dia 10 de junho, contra a Fiorentina. No fim de semana passado, a Lazio derrotou a Udinese por 3 a 1, em Florença, por determinação do tribunal esportivo. A mudança de local foi punição a atitudes antidesportivas da torcida no empate de 2 a 2 com a Roma, no clássico da cidade. "Por que devemos ser prejudicados por uma minoria de miseráveis?", questionou. "Não é justo que o trabalho dos jogadores seja manchado por esse tipo de gente", desabafou o dirigente, preocupado com a imagem do clube, cada vez mais associada à intolerância racial. "Os atletas estão cheios de ver seu desempenho profissional ofuscado por atitudes das quais não compactuam. Eu também não aguento mais ficar defendendo o clube de acusações e de infâmias que ele não merece e não endossa." A Lazio está em segundo lugar no campeonato italiano, a cinco pontos da líder e rival Roma. A três rodadas do encerramento da temporada de 2000-2001, ainda tem esperança, embora remotas, de chegar ao bicampeonato. E Cragnotti não quer correr mais nenhum risco de novas punições, apesar de ter de pagar o equivalente a R$ 65 mil de multa porque torcedores de sua equipe foram ao campo do Bari, na noite de domingo, e entoaram coros racistas no jogo em que a Roma goleou a equipe local por 4 a 1.