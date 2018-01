Dirigente da Lusa pede demissão pela 3ª vez O vice-presidente de futebol da Portuguesa, Jerônimo Gomes, oficializou nesta sexta-feira o seu pedido de demissão do cargo. A razão da saída do dirigente é o conflito entre ele e o vice-presidente do clube, Vital Vieira Curto, que vetou a chegada de reforços para a equipe, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma lista com quatro nomes - um lateral, dois meias e um atacante - foi apresentada pelo técnico Luís Carlos Martins ao presidente Joaquim Alves Heleno, mas recusada por Vital, que alegou falta de recursos para contratações. Esta é a terceira vez que Gomes pede demissão. Anteriormente, Heleno não aceitou o afastamento e o dirigente voltou atrás. Heleno afirmou que só vai se pronunciar sobre a saída de Jerônimo Gomes após o jogo contra o São Raimundo, dia 14, em Manaus.