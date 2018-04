Dirigente da Portuguesa nega ida de Diogo para Palmeiras

O Palmeiras foi com tudo pra cima do atacante Diogo, estrela da Portuguesa na Série B. A idéia era tentar comprar parte dos direitos do jogador, ou, na pior das hipóteses, pedir o empréstimo dele para a disputa da Libertadores. Mas a Lusa disse não. E com veemência. "Se o Palmeiras quer o Diogo, ótimo. Que nos dêem o Palestra Itália", chegou a desafiar Luís Iauca, dirigente da Portuguesa. A diretoria do Palmeiras tentou argumentar que Diogo poderia ser ainda mais valorizado na Libertadores, gerando lucro para a própria Lusa, que continuaria detendo a maior parte de seus direitos econômicos. Mas os dirigentes do clube do Canindé querem negociar Diogo com um clube estrangeiro, sem intermediários. Eles afirmam ainda que não há ninguém no Brasil com cacife para pagar a multa rescisória (R$ 30 milhões) e levar Diogo. Uma pessoa ligada a Diogo afirmou à Agência Estado que, por muito menos do que R$ 30 milhões, a Portuguesa libera o atacante, já que o clube está afundado em dívidas. Com 5 milhões de euros (R$ 13 milhões), Diogo poderia sair do Canindé. Ainda assim, o Palmeiras não teria como pagar essa quantia. A mesma fonte garante que a Lusa rejeitou uma proposta de 3 milhões de euros (R$ 8 milhões) do Arsenal, da Inglaterra. Alex Mineiro Diferente de Diogo, da Portuguesa, o atacante do Atlético Paranaense está bem próximo do Palmeiras. Seu contrato com o clube paranaense termina em dezembro e em Curitiba a transferência para o Palmeiras é dada como certa. Com 32 anos, o atacante, sem vínculo com nenhum outro clube, ficará livre para negociar com quem quiser. Além do clube do Palestra, demonstraram interesse nele o Corinthians e o Fluminense. O Palmeiras sai na frente, pois já namora o atacante desde o início do Brasileirão, quando por pouco não o trouxe.