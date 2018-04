Dirigente desmente 'bebedeira' de jogadores do Palmeiras

Ao que parece, o caminho do Palmeiras para chegar à Libertadores ganhou traços de novela, já que torcedores de uma torcida organizada do clube acusaram quatro jogadores de terem bebido além da conta após a derrota por 3 a 1 para o Sport, no domingo, em Recife. Veja também: Palmeiras pensa em intertemporada na cidade de Jarinu Os jogadores seriam os laterais Paulo Sérgio e Valmir, o meia Deyvid e o atacante Luiz Henrique. Paulo Sérgio e Valmir, inclusive, teriam discutido com torcedores em um dos banheiros do aeroporto,enquanto a delegação esperava pelo embarque. A informação foi desmentida pelo diretor do clube, Savério Orlandi. "Esses comentários não são reais. Eu estava lá e não foi desta maneira que aconteceu", disse o dirigente, em entrevista à rádio Jovem Pan. De acordo com Orlandi, Deyvid sequer estava com a delegação, pois havia sido dispensado para visitar sua família, em Aracaju, enquanto Valmir esteve com o grupo de jogadores todo o tempo. Já Paulo Sérgio e Luiz Henrique foram liberados para fazer algumas compras antes do embarque. "Realmente o Paulo Sérgio e o Luiz Henrique foram autorizados a embarcarem um pouco mais tarde, já que haviam pedido para realizar compras", disse Savério, que continuou. "E o que aconteceu é que os dois foram abordados por torcedores, dentro do banheiro. Eles foram questionados sobre a derrota para o Sport e tomaram as dores do Gustavo [zagueiro, que falhou no segundo gol], mas não houve agressão, nada disso. Eles [jogadores abordados] estavam muito assustados quando entraram no avião." Sobre o fato de tais atletas terem bebido, Savério foi contundente: "Todos estavam chateados com a derrota, e nem teve tempo para que pudessem beber. Nós [diretoria] acompanhamos os jogadores do começo ao fim e não aconteceu nada de errado", comentou o dirigente.