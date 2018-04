Dirigente desmente interesse do Flamengo em Ronaldo

O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Kléber Leite, disse desconhecer qualquer informação de que uma empresa multinacional contratará o atacante Ronaldo, atualmente no Milan, e o emprestará ao clube da Gávea em 2008, caso a equipe dispute a Taça Libertadores da América. Tal notícia foi divulgada nesta terça-feira pelo colunista Ancelmo Góis no jornal O Globo. "Isso é apenas especulação ", declarou o dirigente, que não deu muita importância para a notícia. Ele disse estar com as atenções voltadas somente para o jogo de domingo, contra o Atlético Paranaense, no Maracanã. Caso o Flamengo vença a partida e o Cruzeiro não some nenhum ponto, a equipe carioca garantirá sua vaga na competição continental.