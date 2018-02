Dirigente diz que Daniel Carvalho está perto da Inter de Milão

De acordo com o diretor geral da Inter de Milão, Ernesto Paolillo, o clube milanês deverá contar com mais um jogador brasileiro em seu plantel: o meia-atacante Daniel Carvalho, ex-Internacional, que hoje joga no CSKA Moscou. "Ha muito tempo que a nossa equipe acompanha o desenvolvimento dele e agora chegou o momento certo para tomar uma decisão. Queremos construir um grande elenco para o futuro e ela é parte importante disto", disse o dirigente, em entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport. Daniel Carvalho, de 24 anos, teve altos e baixos na equipe russa, que está disposta a negociá-lo já no mês de janeiro, quando a janela de negociações na Europa é reaberta.