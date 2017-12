Dirigente diz que Eto´o é o principal objetivo do Milan

Adriano Galliani, vice-presidente do Milan, atual comapeão da Liga dos Campeões, confirmou nesta segunda-feira que o atacante camaronês Samuel Eto´o, do Barcelona, é o principal objetivo do clube milanês para a próxima temporada. "O objetivo principal do Milan para a próxima temporada segue sendo Samuel Eto´o. Se tivermos condições financeiras para fazer o negócio e o Barcelona estiver disposto a negociá-lo, fecheremos um acordo", declarou Galliani, antes de participar de uma reunião do conselho diretivo da Federação Italiana de Futebol, em Roma. Porém, o dirigente afirmou que não ficará preocupado caso a transferência de Eto´o não se concretize. "Mesmo que não dê certo, o Milan começa a nova temporada com o grupo campeão da Liga dos Campeões e com um certo Ronaldo em seu ataque", brincou.