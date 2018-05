Dirigente diz que Grêmio não deve poupar jogadores A lista de jogadores relacionados para o jogo contra o Flamengo só será conhecida no sábado, mas Luiz Onofre Meira, assessor de futebol profissional, garantiu que o Grêmio não vai poupar jogadores na última rodada do Campeonato Brasileiro. O dirigente ressaltou que só o departamento médico vai tirar jogadores do duelo.