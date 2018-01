Dirigente diz que Teixeira dará golpe O presidente da Federação de Futebol de Pernambuco, Carlos Oliveira, afirmou nesta quinta-feira que o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, estaria "articulando um golpe", a fim de antecipar as eleições da entidade para janeiro de 2003 - estão marcadas para dezembro do ano que vem. "Ele quer se antecipar para ser reeleito e não dar tempo de uma ação qualquer do novo governo para evitar que seja reeleito em dezembro de 2003", acusou Carlos Oliveira. Para mudar o estatuto da CBF, que determina eleições sempre entre junho e dezembro, Ricardo Teixeira teria de convocar uma Assembléia Geral. O presidente da CBF está na Guatemala e um dos assessores de Imprensa da CBF, Rafael Fernandes, não soube dizer o motivo da viagem.