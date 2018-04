Dirigente diz ter 200% de certeza que Messi continua no Barcelona

Jordi Mestre, vice-presidente do Barcelona, afirmou que tem certeza de que Lionel Messi renovará seu contrato com o Barcelona. Um novo acordo havia sido anunciado pelo clube em 5 de julho, mas não foi assinado. Ele seria válido até 2021, quando Messi terá 34 anos.

"Com respeito a Messi, faz tempo que trabalhamos isso, está muito bem. Me surpreenderia que não pudéssemos concluí-lo. Só falta a assinatura. Está tudo apalavrado, acordado. Falta encontrar uma data para a assinatura", declarou o vice-presidente.

O mesmo dirigente, entretanto, deu declaração parecida sobre Neymar, dizendo ter 200% de certeza que o brasileiro não sairia - o atacante acabou indo para o Paris Saint-Germain. Mestre negou que se possam comparar as duas situações, por não saber de propostas por Neymar quando fez a afirmação.

"Não me arrependo de ter dito o dos 200%. Vínhamos da temporada passada com muitos rumores, e ao final renovou. Em julho, não tínhamos nenhuma proposta. Como não se definia, era lógico que diria, mas logo depois, com o jogador não se definindo, começaram as dúvidas. Disse porque estava convencido de que não havia nada e porque não o queríamos fora do time", comentou Mestre.

Por ter perdido uma de suas estrelas, não ter conseguido reforços de peso até o momento e ter sido derrotado pelo rival Real Madrid nos dois jogos da Supercopa da Espanha, a diretoria do Barcelona está sob alta pressão. Torcedores pedem a renúncia do presidente Josep Maria Bartomeu, que se esforça para dar uma resposta e demonstrar que o clube está no caminho certo. Assim, manter o grande ídolo da equipe é fundamental para os dirigentes atuais.