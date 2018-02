Dirigente do Azerbaijão é assassinado O vice-presidente da Federação de Futebol do Azerbaijão, Fatulla Guseinov, foi morto a tiros nesta segunda-feira, em Baku, capital do país, informou a polícia local. O dirigente, de 66 anos, recebeu vários disparos no interior de seu carro e não resistiu aos ferimentos. No início de 2003 a entidade azerbaijana foi excluída provisoriamente do quadro de associados da Fifa por corrupção, falsificação de balanços e atraso no pagamento de impostos, além de interferência do governo em questões esportivas.