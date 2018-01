Dirigente do Barça deve sair em março O presidente do Barcelona, Joan Gaspart, anunciou que deixará o cargo no dia 1º de março. Ele convocará eleições para junho, quando os sócios escolherão o novo comandante do clube espanhol. O dirigente tem sofrido severas críticas em função do fraco desempenho do Barcelona no Campeonato Espanhol, no qual ocupa a 15ª colocação. Até hoje, seis vice-presidentes de Joan Gaspart deixaram o cargo por não concordarem com sua forma de administração. Enric Reina será o presidente interino do clube, até as eleições de junho.