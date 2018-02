Dirigente do Estrela Vermelha é detido por corrupção

O secretário-geral do Estrela Vermelha de Belgrado, Zoran Damjanovic, foi detido, nesta sexta-feira, na capital sérvia por supostos delitos de corrupção. Damjanovic é suspeito de crimes financeiros cometidos quando ocupou o cargo de secretário-geral da antiga Federação de Futebol de Sérvia e Montenegro. Especula-se que outras detenções ainda possam ocorrer, pois estão sendo investigados possíveis desvios relativos a transferências internacionais de jogadores do Estrela Vermelha desde o ano 2000 até hoje. Outro braço da investigação é relativo aos incidentes acontecidos no partido entre o Estrela Vermelha e o Hajduk Kula no domingo, quando um agente policial à paisana foi agredido e queimado com morteiros por torcedores da equipe local. Suspeita-se que alguns diretores do clube possam ter ajudado os torcedores a entrar com rojões e outros materiais pirotécnicos no estádio.