Dirigente do Fla tenta manter time Apenas propostas irrecusáveis tiram os principais jogadores do Flamengo. É o que garante o presidente do clube, Edmundo dos Santos Silva, que está tentanto fechar parcerias em diversos setores para garantir a permanência do time tricampeão carioca. A declaração, no entanto, deve ser estudada: quando o time de vôlei feminino foi campeão nacional, o dirigente garantiu a sua continuidade, o que não aconteceu. "Se tiver uma proposta excepcional, vamos falar com o jogador, mas a tendência é mantermos todos", explicou. Mas, para isso, é essencial que se feche contratos de parceria que tragam dinheiro ao clube. A ?marca? Flamengo está sendo negociada, como informou o dirigente, com cinco veículos de comunicação. Parcerias de marketing também podem ser fechadas. Outra medida será o saneameanto de outros departamentos do Rubro-Negro para preservar o futebol profissional. "Estamos com uma estrutura pesada, temos de mudar." Se conseguir equilibrar as contas do clube - meta que não atingiu nem quando tinha a parceria com a ISL -, Edmundo quer contratar três ou quatro reforços para o Campeonato Brasileiro. "Não ganhamos o Brasileiro há dez anos e está na hora de pensar nesse título." Os jogadores continuam de férias até a próxima terça-feira. Nesta terça-feira, a CBF determinou que o time vai fazer a sua estréia na Copa do Campeões, contra o Bahia, no dia 23 de junho.