Dirigente do Flamengo faz avaliação positiva do elenco O Flamengo quer aproveitar a "janela" de transferências do futebol europeu, agora no começo do segundo semestre, para disputar os primeiros lugares do Brasileirão e da Copa do Brasil. A expectativa, no entanto, é mais pelos possíveis desfalques que os rivais vão ter do que por reforços que vão chegar. O vice-presidente de futebol do clube, Wallim Vasconcelos, acredita que não há hoje no Brasil muitos times melhores que o Flamengo.