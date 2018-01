Dirigente do Flamengo reage com ironia "O Flamengo está entre os sete melhores times do Campeonato Brasileiro". Foi assim que o presidente em exercício, Arthur Rocha, reagiu à sétima derrota da equipe rubro-negra no Campeonato Brasileiro em 13 jogos. O Flamengo foi derrotado pelo Juventude na quinta-feira, por 4 a 2, mas o técnico Celso Roth não corre risco de ser demitido antes do confronto contra o Coritiba, neste domingo, fora de casa. "Não vejo mais do que sete times melhores do que o Flamengo no Brasileiro. A diretoria está mantendo os salários e outras obrigações em dia e quer ver resultado", declarou Arthur Rocha, que nesta sexta, na companhia de outros dirigentes, se reuniu com a comissão técnica. Em pauta, explicações pela má campanha e uma cobrança ao treinador: ele precisa cobrar mais empenho dos jogadores. A pressão para rescindir o contrato do treinador é grande. O muro da Gávea amanheceu pichado com os seguintes dizeres: "Fora Roth" e "Só tem ladrão". Punição - Expulso após dar um carrinho num jogador do Juventude, o lateral-direito Leonardo Moura vai ser multado pela diretoria, mas o valor não será divulgado. Além disso, o jogador, mesmo suspenso, terá de viajar hoje com a delegação para Curitiba.