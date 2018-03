Dirigente do Flamengo sofre tentativa de agressão

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Kléber Leite, quase foi agredido na noite de domingo, numa pizzaria em Ipanema, na zona sul do Rio, por causa da eliminação do clube na Libertadores, há duas semanas. Um suposto torcedor flamenguista xingou o dirigente, que ainda escapou por pouco de levar uma cabeçada do agressor. Veja também: Jogadores do Vasco são assaltados na entrada de São Januário Kléber Leite, então, foi embora do local e registrou queixa na 14ª Delegacia de Polícia do Rio, no bairro do Leblon. "Estou velho, não frouxo", declarou o vice-presidente, ao comentar o caso. NOVIDADE Desfalque no empate sem gols contra o Grêmio, no último domingo, o atacante Souza deve ser a grande novidade do Flamengo para o jogo de sábado, contra o Internacional, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ele treinou normalmente nesta segunda-feira, na Gávea, mostrando estar recuperado das dores no calcanhar direito. "Na partida contra o Grêmio, sofri muito torcendo pela televisão. Quero voltar a ajudar contra o Inter", avisou Souza. FLA CONTRATA DININHO O zagueiro Dininho acertou na noite desta segunda-feira sua transferência para o Flamengo. O atleta de 32 anos estava no Palmeiras, mas não fazia parte dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Caio Júnior, que treinou o time paulista no ano passado e agora está na Gávea, foi quem pediu a contratação do jogador, que deve se apresentar nesta quarta. Atualizado às 22h50 para acréscimo de informação