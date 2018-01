Dirigente do Fluminense confirma Felipe Amorim e promete outros reforços A temporada 2015 do futebol brasileiro mal terminou, mas o Fluminense já se adiantou e acertou sua primeira contratação para 2016. Trata-se do meia Felipe Amorim, que tinha os direitos vinculados ao Goiás mas se destacou com a camisa do América-MG na campanha do acesso da última Série B do Campeonato Brasileiro.