Dirigente do Inter diz que CBF está perdida A anunciada suspensão da décima rodada do Campeonato Brasileiro na terça-feira e a sua confirmação pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) 24 horas depois, não causaram surpresa em jogadores e dirigentes dos dois principais clubes gaúchos, Inter e Grêmio. O vice-presidente de futebol do Inter, Vitório Píffero, irritado com a convocação de poucos clubes à reunião de quarta-feira, criticou a CBF, dizendo que a entidade está totalmente perdida: "Eles não sabem o que fazem lá no Rio de Janeiro. Aqui no Inter estamos tranqüilos em relação à aplicação do Estatuto do Torcedor, pois já providenciamos algumas reformas no Beira-Rio. Não temos nada a temer". No Grêmio, o goleiro Danrlei, que havia manifestado interesse pela suspensão da rodada, pois isso daria ao time mais tempo de preparação para o jogo de volta contra o Independiente, em Medellín, pelas quartas-de-final da Libertadores, lamentou a confirmação do jogo com o São Paulo para domingo: "O foco, aqui, é a Libertadores. Mas, já que ´reconfirmaram´ a partida com o São Paulo, vamos encarar também para vencer". O jogo do Grêmio, hoje, contra o Independiente, aliás, já teve um item do novo Estatuto, a segurança, aplicada com rigor: os 120 seguranças contratados pelo clube acompanharão a saída dos torcedores, após o jogo, para evitar o risco de "arrastões" nas cercanias do estádio Olímpico. O socorro médico, no entanto, só dispõe de uma ambulância para atender os torcedores.