Dirigente do Inter ironiza o Corinthians Autor do gol do Internacional no primeiro tempo, o ala Jorge Wagner, no intervalo, antes de entrar no vestiário, disse que a marcação do Palmeiras estava eficiente e que era preciso mudar para chegar à vitória: "Temos que achar um jeito de chegar à frente com mais rapidez". E foi essa a instrução que Muricy Ramalho deu aos seus jogadores para o segundo tempo: "O jogo está igual, de muita marcação. Por isso temos que chegar mais à frente para pressionar o Palmeiras, que é muito aplicado taticamente". O presidente do clube gaúcho, Fernando Carvalho, estava emocionado com a atuação do time e a vitória no final, com gol de Rentería: "Título antecipado sem jogar, ninguém conquista", disse, ironizando as várias festas que o Corinthians teve que adiar devido às vitórias do Inter. E acrescentou: "Vencemos com justiça e agora vamos para a última rodada, decidir contra o Coritiba, que ainda luta contra o rebaixamento. E desde hoje, já convoco a torcida para invadir Curitiba e dar um grande incentivo ao time". Já o atacante Rafael Sóbis, artilheiro do time com 19 gols, lamentou as duas grandes chances que teve de marcar, uma no primeiro e outra no segundo tempo: "Acontece que o Marcos não é campeão mundial por acaso. Felizmente conseguimos marcar no final e ainda ficamos com chances de chegar ao título". No final, após a vitória, Muricy Ramalho confirmou o que havia falado no intervalo e também aproveitou para alfinetar mais uma festa adiada do Corinthians: "O jogo foi decidido no detalhe, como já era esperado. O Rentería entrou muito bem e fez o gol da vitória. E não tem nada definido. Ninguém fique pensando que o Goiás vai ser moleza, assim como o Coritiba. Vai ser um final de campeonato emocionante. E, mesmo com o desgaste físico que todos estão passando, estamos confiantes, mesmo sabendo das dificuldades". O goleiro Clemer, que bateu com as costelas na trave ao tentar defender a falta de Juninho Paulista, gol de empate do Palmeiras, mesmo que não tenha sido constatada nenhuma fratura, está fora do jogo final. Ediglê e Gavillán, que levaram o terceiro cartão amarelo, também estão fora.