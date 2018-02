Dirigente do Milan confirma Pato na Liga dos Campeões

O dirigente do Milan, Umberto Gandini, comentando nesta sexta-feira o sorteio das partidas das oitavas-de-final da Copa dos Campeões, confirmou que o atacante brasileiro Alexandre Pato será convocado para jogar no torneio europeu. "Pato jogará a Copa dos Campeões. A lista será apresentada em 20 de fevereiro e o técnico decidirá qual atacante deixará espaço para ele", afirmou Gandini sobre o jogador, que foi comprado pelo Milan em agosto do ano passado do Internacional, quando ainda tinha 17 anos de idade, e estará disponível a partir de janeiro de 2008 para partidas oficiais. O sorteio para a fase de oitavas-de-final da Copa dos Campeões ocorreu esta manhã na sede da Uefa em Nyon, na Suíça, definiu que o Milan enfrentará o Arsenal, enquanto a Internazionale de Milão jogará contra o Liverpool, que Gandini definiu como um confronto "entre Milão e Inglaterra". O dirigente afirmou que é preciso ter cautela neste confronto, mas "também eles deverão se preocupar com o Milan". Já o técnico Carlo Ancelotti afirmou que Milan deverá enfrentar "uma entre as equipes mais temidas deste sorteio". "Este time do Milan nunca enfrentou uma equipe londrina. O Arsenal tem uma formação muito jovem, emergente, com grande qualidade. Atualmente estão na liderança do campeonato com um início de temporada muito positivo", comentou o técnico. As partidas das oitavas-de-final da Copa dos Campeões ocorrerão entre 19 e 20 de fevereiro de 2008, com as partidas de volta entre 4 e 5 de março.