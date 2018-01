Dirigente do Napoli critica Edmundo Giorgio Corbelli, presidente do Napoli, já perdeu a paciência com Edmundo. O dirigente que concordou em contratar o brasileiro, no início do ano, agora se junta aos torcedores e admite que o ex-astro do Vasco tem sido um peso morto na equipe. "Com ele em campo, estamos com um jogador a menos", comentou o cartola italiano. Corbelli justificou dessa maneira as vaias que 40 mil fãs do Napoli endereçaram a Edmundo, quando foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo do clássico com o Milan (0 a 0), domingo, no Estádio San Paolo. O brasileiro ficou quieto, no banco, dessa vez não esboçou nenhuma reação de protesto e ainda teve o apoio, pelo menos formal, do técnico Emiliano Mondonico. "As pessoas precisam criticar e vaiar o treinador e não o jogador", ponderou o técnico, na tentativa de fazer média. O retrospecto de Edmundo até agora não é dos mais animadores. O atleta, de 30 anos completados na semana passada, chegou no começo de janeiro, como salvador da pátria, e representando para o clube investimento de US$ 450 mil de salários para cada um dos seis meses de duração do empréstimo. Em 11 jogos, marcou dois gols e ainda perdeu um pênalti. "A responsabilidade dele é excessiva", afirmou Pecchia, seu companheiro de ataque. "Se nos salvarmos, seria considerado o herói. Se não tivermos sucesso, vai ser o bode expiatório." O capitão do time, Francisco Baldini, foi menos diplomático. Em sua avaliação, os torcedores "enxergam" o que acontece no campo e faz seu julgamento. "Ninguém esquece que uma semana atrás, contra a Atalanta, ele cometeu um erro que nos privou de vitória decisiva." O jogo ficou no 1 a 1 e Edmundo perdeu pênalti.