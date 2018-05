Dirigente do Newell's escapa de emboscada; carro foi alvo de 15 tiros

O futebol argentino volta a ser destaque nas páginas policiais. Cristian D´Amico, vice-presidente do Newell's Old Boys, foi alvo de uma perseguição que acabou com pelo menos 15 tiros sendo disparados em direção ao carro do dirigente na noite desta quarta-feira.

Por sorte, D´Amico e seu filho, que estava junto no veículo foram atingidos, saíram ilesos do tiroteio. A família voltava da sede do clube argentino, já que o garoto de 10 anos joga nas categorias de base da equipe.

As autoridades argentinas não descartam a possibilidade da emboscada ter sido planejada e executada por torcedores chamados de barra bravas, conhecidos por serem mais violentos, da equipe de Rosario. Esta é a quarta vez que um cartola do clube é atacado em um intervalo de apenas um ano.

D'Amico é próximo do secretário do Newell's Claudio "Tiki" Martínez, que teve sua casa atacada por tiros em agosto. Mesmo após pedir afastamento, o fato voltou a se repetir. Homens em uma moto disparam pelo menos sete tiros em direção à casa de Martínez, sem deixar feridos. Mesmo com custódia policial, novas ameaças foram feitas ao secretário.

Em 27 setembro houve outro ataque, mas desta vez na sede do clube. Uma granada explodiu perto da secretária de comunicação do Newell's e alguns vidros chegaram a quebrar.

A polícia trabalha com a hipótese dos ataques serem uma 'disputa de poder' entre setores da torcida do clube após a prisão de Diego Panadero Ochoa. O então líder dos barra bravas é acusado de ter financiado o assassinato de uma pessoa em 2013.