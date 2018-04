Dirigente do Palermo coloca Fábio Simplício na Roma

"Simplício fechou um acordo com a Roma e, ao término deste campeonato, quando vencerá seu contrato, irá jogar na capital", garantiu o diretor do Palermo, Walter Sabatini, à rádio Kiss Kiss.

A transferência de Simplício pode ocorrer em um dos melhores momentos da carreira do jogador. Convocado para a seleção brasileira em novembro do ano passado para substituir Ramires, cortado por contusão, ele tem remotas chances de disputar a Copa do Mundo da África do Sul. O brasileiro está no Palermo desde 2006, quando chegou após atuar dois anos pelo Parma.