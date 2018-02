Dirigente do Real garante que Kaká foi oferecido ao clube O italiano Franco Baldini, secretário técnico do Real Madrid, disse nesta segunda-feira a uma rádio de seu país que o meio-campo brasileiro Kaká, do Milan, foi oferecido ao clube antes do início desta temporada. "Kaká é sempre um alvo do Real Madrid e poderíamos sonhar com ele se houvesse a disponibilidade do Milan. Ele foi oferecido no início da temporada, pouco antes do fim do escândalo de manipulação no futebol italiano", explicou Baldini à Radio Anch´io lo Sport. Ao falar sobre a transferência do atacante Ronaldo ao Milan, ele afirmou: "Se ele foi embora, é porque não sentíamos que era um nome indiscutível". "Tínhamos rejeitado uma oferta do próprio Milan antes de a temporada começar. Seis meses depois, a situação não mudou e preferimos negociá-lo", completou. Baldini considerou o empate em 3 a 3 do último sábado com o Barcelona, no Camp Nou, como "uma chance de vitória perdida". "A pressão (no Real Madrid) é enorme, também pela falta de resultados. Estamos a cinco pontos dos times que lideram, mas o Real não vence", destacou.