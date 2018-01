Dirigente do Remo vai ao Rio por vaga O presidente do Remo, José Licínio Araújo Carvalho, está na sede do Flamengo nesta terça-feira para tentar conversar com o presidente do Clube dos 13, Fábio Koff, a quem pedirá a inclusão do clube na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Licínio ameaça até entrar na Justiça Comum para assegurar a presença do Remo no grupo de elite do futebol brasileiro e afirma contar até com o apoio do presidente do Senado, Jáder Barbalho, para fazer valer seu objetivo. ?O senador Jáder é remista e já disse que vai marchar conosco e outros tantos parlamentares para que o Remo esteja na primeira divisão?, disse Licínio. Koff está na sede do Flamengo para uma reunião do Clube dos 13.