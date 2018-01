Dirigente do River Plate é ferido por torcedores após clássico Um dirigente do River Plate foi ferido com um arma branca por um grupo de "barras bravas" de seu próprio clube quando se dirigia ao estádio La Bombonera para assistir ao clássico entre River e Boca Juniors, informou nesta terça-feira a imprensa local. Gustavo Lavezzari sofreu cortes na perna direita ao ser atacado no domingo por um numeroso grupo que, segundo a imprensa, ele disse reconhecer. Também nos corredores de uma das tribunas estádio grupos de "barras bravas" se enfrentaram. O River, em seu site na internet, repudiou os atos de violência antes e durante a partida, que terminou empatada por 1 a 1. "O River deixa público seu repúdio frente aos atos de violência sofridos por seus sócios, que ocorreram no domingo", disse o comunicado.