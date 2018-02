Dirigente do São Paulo destaca gestão 'exemplar' do clube

O domínio do São Paulo no futebol brasileiro nos últimos anos, que culminou com um título e um vice da Libertadores, um Mundial de Clubes e dois campeonatos brasileiros, não aconteceu de uma hora para outra. Foi construído conscientemente, com uma gestão profissional do clube paulista. João Paulo de Jesus Lopes, assessor da presidência do São Paulo para assuntos de futebol e secretário adjunto dos Transportes Metropolitanos do Governo de São Paulo, que participa de um fórum internacional sobre futebol no Rio, comentou sobre o momento vivido pelo clube e prevê um futuro promissor não apenas para os são-paulinos como para o futebol brasileiro, desde que a administração do tricolor seja usada como modelo. De acordo com dados divulgados por Lopes, o Campeonato Brasileiro é o quinto melhor do mundo, segundo instituições de pesquisa internacionais, à frente do Campeonato Alemão, e as duas maiores torcidas do mundo estão aqui, mas os clubes estão mal colocados quando o assunto é investimentos externos. Enquanto o Juventus recebe mais de R$ 60 milhões anuais de seus patrocinadores. O São Paulo ganha R$ 16 milhões da LG e o Flamengo cerca de R$ 13,5 milhões da Petrobrás. "O Real Madri arrecadou na última temporada mais de R$ 800 milhões. Todos os 21 principais clubes brasileiros somados passaram dos R$ 900 milhões. Olhando pelo lado positivo, temos um mercado enorme para expandir e explorar". Para Lopes um dos pontos principais do projeto de crescimento são-paulino passa por diminuir a dependência do clube das cotas de televisão e aumentar a proporção de recurso provindos das bilheterias. "Em média no Brasil, a receita de direitos de transmissão responde por 31% da renda dos clubes. No São Paulo a porcentagem é um pouco menor mas ainda muito alta. Essa dependência é ruim pois gera excessiva concessões, que por sua vez impedem que o clube busque receitas em outras áreas". Ainda segundo Lopes, apenas 8% dos rendimentos dos clubes brasileiro vêm da venda de ingressos. "No Real Madri, as bilheterias são responsáveis por 26% da receita anual". A estratégia, portanto, será investir cada vez mais na conquista de patrocínios e venda de produtos licenciados e na formação de atletas na base, tanto para alimentar o time profissional quanto para venda ao exterior. Nos últimos 12 anos, o São Paulo levantou US$ 105,52 milhões com a venda de atletas. Em 2001 e 2002, o clube teve déficit entre receita e despesas gerais. Nos últimos três anos houve pequeno superávit. "Como não somos uma instituição com fins lucrativos, o objetivo não é produzir grande lucros, pois reinvestimos quase tudo. No ano passado, arrecadamos R$ 122 milhões, mais do que a CBF, mas gastamos muito justamente para continuarmos a ter retorno".