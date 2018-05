Dirigente do Vasco nega reunião com Mário Sérgio O planejamento para a temporada 2010 está atrasado no Vasco, tudo por causa da indefinição do novo técnico do time. O nome mais forte do momento é o de Mário Sérgio, treinador do Internacional, que já adiantou que não continua no clube gaúcho independentemente do desfecho do Campeonato Brasileiro.