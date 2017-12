Dirigente espanhol morre em acidente O presidente do Comitê Olímpico Espanhol (COE), Alfredo Goyeneche, morreu hoje em um acidente automobilístico quando ia assistir às partidas semifinais da Copa do Rei de Basquete. Goyeneche é membro do Comitê Olímpico Internacional (COI) desde os Jogos de Sydney, de 2000, e presidia o COE desde 1998.