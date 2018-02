Dirigente espera Pato com a camisa do Milan em janeiro

O dirigente do Milan Adriano Galliani disse, nesta segunda-feira, que espera contar com o brasileiro Alexandre Pato depois de 9 de janeiro, quando teriam sido terminadas todas as etapas burocráticas que permitirão ao jogador se apresentar oficialmente pelo Milan. "A nossa esperança é ver Pato na Itália em 9 ou 10 de janeiro", expressou Galliani em Yokohama, no Japão, em referência ao período que o atacante deverá passar de volta no Brasil para concluir as formalidades legais. "Pato é o jogador mais jovem a marcar um gol em competições reconhecidas pela Fifa, me refiro ao gol marcado na semifinal do Mundial de Clubes há um ano", lembrou Galliani a respeito do atacante, que completou 18 anos em 2 de setembro último. "Em janeiro, no dia 4, nós apresentaremos o contrato e a Federação Italiana solicitará a transferência. Como entre 7 de dezembro e 7 de janeiro todo o pessoal da Federação Brasileira está em férias, se tudo correr bem teremos o aval sobre a solicitação entre 7 e 8 de janeiro", explicou o vice-presidente do time milanês. "Depois, caberá a Pato dirigir-se ao consulado italiano no Brasil, porque o contrato de trabalho só pode ser concedido na presença da transferência, e o contrato de trabalho é fundamental para obter o visto para a Itália", acrescentou. Por esse motivo, Pato não participará dos treinamentos de inverno em Dubai - entre 2 e 10 de janeiro -, onde o Milan disputa no dia 8 um amistoso contra a Seleção dos Emirados Árabes.