Dirigente faz mistério e diz que Fla tem acordos no exterior

Misterioso, o vice-presidente de Futebol do Flamengo, Kléber Leite, afirmou nesta segunda-feira que o clube da Gávea assinou pré-contrato com "alguns atletas" que atuam no exterior, mas se recusou a divulgar os nomes dos reforços para não atrapalhar as negociações. "Já tive contratação que fracassou por causa de tagarelice", declarou, em referência clara ao caso do meia Dinelson, que rescindiu contrato de empréstimo com o Paraná porque tinha proposta para jogar na Gávea, mas acabou ficando no Corinthians, ao qual está vinculado. O dirigente limitou-se a dizer que são jogadores de ótimo nível. "Já tenho coisas bem encaminhadas. Agora é esperar o momento oportuno para anunciar essas contratações. Digo isso também em respeito ao clube em que eles atuam", afirmou. Os anúncios devem ficar para a semana que vem, depois do dia 30 de junho, data em que vencem os contratos no futebol europeu. A equipe, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão e não atuou no fim de semana, voltar a treinar nesta segunda-feira. Quem não teve folga foi o técnico Ney Franco, que viajou a Minas para ver o Atlético Mineiro, próximo adversário, ser derrotado no clássico contra o Cruzeiro. Mesmo assim, foi só elogios. "O Atlético tem uma equipe muito bem armada e boas jogadas de bola parada. Temos que ter muito cuidado", analisou.