Dirigente garante Hugo e Borges no Grêmio em 2010

O assessor do futebol profissional do Grêmio, Luiz Onofre Meira, garantiu nesta terça-feira que o meia Hugo e o atacante Borges jogarão no Estádio Olímpico em 2010. "Posso dizer que contaremos com Hugo e Borges, tenho convicção disso", declarou o dirigente.

Meira disse ainda que o clube contará com cinco reforços para a próxima temporada. "O Grêmio tem uma boa base, vamos contratar cinco jogadores, isso é inédito. Teremos 17 jogadores de equilíbrio técnico, e dez da base que comporão o grupo. O Grêmio tem bons jogadores na defesa, meio-campo, e estamos buscando qualificar o ataque", revelou, em entrevista à TV Bandeirantes.

O dirigente, porém, não deu detalhes sobre a situação do atacante Maxi López e do zagueiro Réver, cotados para deixar o clube. "A permanência do Maxi e do Réver devem ser vistas como reforços", comentou, brevemente.

Segundo Meira, o clube evitará contratações em grupo, o que poderia prejudicar o planejamento do time. "Nós temos que se conscientizar que o Grêmio tem que se organizar. O Grêmio não pode começar o ano todo tendo que contratar em atacado. Para ganhar tem que organizar, futebol tem que ter continuidade".

"O Grêmio a cada ano vinha contratando de 10 a 12 jogadores, e 2008 foram formados dois grupos, um em abril, para a disputa do Brasileiro, e outro em dezembro, para a Libertadores", completou.