Dirigente garante permanência de Fábio Costa e Maldonado

O vice-presidente de futebol do Santos, Luiz Antônio Ruas Capella, garantiu nesta quinta-feira que o volante Maldonado e o goleiro Fábio Costa ficarão no Santos em 2008. A saída dos dois jogadores era dada como provável após a chegada de Emerson Leão à Vila Belmiro. O treinador já teve problemas com os dois jogadores antes e tratou do tema com frieza em sua única entrevista coletiva como comandante do Santos. "Como empregado do clube, meu dever é trabalhar com eles e colocá-los em forma", declarou Leão. A declaração foi compreendida por muitos na Vila Belmiro como um recado a Fábio Costa, que chegou a ser barrado por Vanderlei Luxemburgo durante o ano para recuperar a forma física e técnica. Capella declarou que "os dois jogadores fazem parte do planejamento e estão confirmados para 2008". O cartola negou também que o clube tenha tentado negociar os dois jogadores. Logo após a chegada de Leão, o gerente de futebol, Ilton José da Costa, teria oferecido uma troca ao Atlético Mineiro: Maldonado por três jogadores do Galo, que acabou recusando a proposta. Três reforços O Santos é o único clube grande que ainda não se reforçou para 2008. Mas a ansiedade da torcida deve terminar em breve, promete Capella. O clube está prestes a apresentar três reforços. Os mais próximos do time da Vila Belmiro são o zagueiro Fabão, ex-São Paulo, e que estava no futebol japonês, e o atacante Nenê, que passou pelo Santos em 2003, também já defendeu o Palmeiras e hoje está no Monaco. Os dois já admitiram que gostariam de voltar ao Brasil para defender o Peixe na Libertadores. Já a contratação do lateral-esquerdo Léo ficou mais complicada. O jogador voltaria ao Santos se Kléber fosse negociado com o futebol europeu. Mas a liberação do Benfica - com quem Léo tem contrato até o meio do ano - está cada vez mais difícil.