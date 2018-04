Dirigente garante permanência de Joel Santana em 2008

A quatro rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o Flamengo precisa de mais nove pontos para garantir a classificação para a Taça Libertadores da América. Essa é a conta do técnico Joel Santana, um dia após a vitória de virada do time da Gávea sobre o Corinthians, por 2 a 1, no Maracanã. Ele, por sinal, recebeu uma ótima notícia nesta quinta-feira: será o técnico da equipe rubro-negra em 2008. A promessa foi feita pelo vice-presidente de futebol do clube, Kléber Leite. O dirigente confirmou que se reunirá na segunda-feira com Joel Santana para iniciar o planejamento do próximo ano. O treinador, no entanto, não quer fugir do assunto Libertadores. Ele exige que o time mantenha a "pegada" em campo e não se acomode. Se depender do apoio vindo das arquibancadas, os jogadores podem ficar tranqüilos. A diretoria convocou ontem a torcida para lotar o Maracanã nos dois últimos jogos do clube no Rio pelo Brasileiro: contra Santos e Atlético Paranaense. Os ingressos para essas partidas decisivas começaram a ser vendidos tarde de hoje. Joel Santana ainda não definiu quem são os substitutos do atacante Souza e do volante Toró, ambos suspensos, no jogo de domingo, contra o Cruzeiro, no Mineirão. A tendência é que Obina ganhe a vaga no ataque e Léo Medeiros entre no meio-campo. Tumulto Cerca de 70 pessoas foram atendidas no posto médico do Maracanã, durante o jogo entre Flamengo e Corinthians, disputado quarta-feira, por causa de duas confusões. A primeira foi registrada fora do estádio: integrantes das torcidas organizadas de Flamengo e Corinthians se enfrentaram, provocando muito corre-corre. O segundo tumulto aconteceu nas arquibancadas. Uma grade de proteção da passagem de acesso ao local se rompeu e alguns torcedores caíram numa altura de cerca de três metros. Algumas pessoas chegaram a ser pisoteadas. Produtos O Flamengo firmou acordo com duas redes especializadas em artigos de futebol para desenvolver um novo conceito de lojas do clube, visando à expansão para diversas capitais do País. O projeto, que custará R$ 800 mil, prevê em 2008 a inauguração da loja temática do Flamengo, no Rio. "Com isso, o clube espera alavancar as vendas de produtos oficiais e licenciados", declarou Ricardo Hinrichsen, diretor de marketing do Flamengo.