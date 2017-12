Dirigente não libera Benazzi para Lusa A Portuguesa de Desportos vai ter que procurar outro técnico. A vontade do ex-senador Luis Estevão foi feita e o treinador não foi liberado para o clube paulista. Estava tudo acertado desde sexta-feira, mas neste sábado o presidente do Jacaré alegou que "não reforçaria um adversário direto por uma vaga na outra fase". Ele substituiria a Luis Carlos Martins, que pediu demissão. Logo após o jogo em que o Brasiliense venceu o São Raimundo, por 2 a 1, neste sábado à tarde, na Boca do Jacaré, o dirigente se reuniu com o técnico e deu sua palavra final: só aceita liberar Benazzi para um time da Série A do Campeonato Brasileiro. Ou então para algum clube do exterior. O técnico já tinha manifestado interesse em trabalhar no Canindé, mesmo porque ficaria próximo da família. Mas não será desta vez. Ainda neste domingo cedo, às 10 horas, ele segue com a delegação para Belo Horizonte, onde terça-feira enfrenta o América-MG. ?O Brasiliense vive um grande momento e o presidente não admite minha saída. Espero ter outra chance no futuro para dirigir a Portuguesa, um clube que tenho muito carinho", comentou Benazzi, valorizado pelos dois acessos que já conquistou na Série B: em 1999 com o Gama e ano passado com o Figueirense. A Portuguesa, agora, tentará buscar outro técnico. Um dos nomes cotados é Artur Neto, que recentemente deixou o Figueirense. Outro nome é Estevam Soares, que montou o time do CRB, de Alagoas, e portanto, já conhece bem os seus adversários na Série B.