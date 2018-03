Dirigente não quer homenagem a Rojas O presidente da Associação Nacional de Futebol do Chile, Mario Mosquera, é contra a iniciativa do sindicato dos atletas chilenos de promover uma partida da seleção nacional, que serviria como despedida do ex-goleiro Roberto Rojas, indultado pela Fifa nesta semana. ?Rojas não merece uma homenagem. Só temos que homenagear os vencedores do prêmio Nobel, os grandes escritores e destacadas figuras desportivas. Rojas cometeu um erro que causou danos a muitos´´, justificou. Rojas, que atualmente é treinador de goleiros do São Paulo, foi banido do futebol durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 90, quando, numa partida do Chile contra o Brasil, simulou uma agressão. Durante o jogo, no Maracanã, ele se aproveitou de um rojão jogado no gramado por uma torcedora e cortou o supercílio com uma pequena lâmina que trazia na luva. Disse que o corte havia sido provocado por estilhaços da bomba. Queria, assim, prejudicar a seleção brasileira, que poderia ser penalizada com a perda dos pontos. Mário Mosquera dirigiu em 1989 uma comissão que investigou e descobriu a fraude praticada pelo goleiro.