Dirigente nega irregularidades na FMF O juiz titular da 4.ª vara Criminal da capital mineira, Walter Luiz de Melo, começou hoje a ouvir os depoimentos de dois dirigentes e um funcionário da Federação Mineira Futebol (FMF), que foram acusados de diversas irregularidades, formação de quadrilha, apropriação indébita e falsificação de documentos, à frente da entidade e afastados de suas funções pela Justiça. Hoje, José Guilherme Ferreira Filho, que ocupava o cargo de secretário-geral da FMF, prestou depoimento no Fórum Lafayette. Ele negou as irregularidades e disse que desconhecia o processo contábil da entidade, mas alegou que os problemas detectados nas contas da FMF seriam resultado de prejuízos ocasionados com a realização da Copa Centenário, em 1997. "Não houve desvio nenhum, ninguém se apoderou de nada", afirmou José Guilherme, que é irmão do ex-presidente Elmer Guilherme Ferreira, que também foi afastado e cujo depoimento está marcado para sexta-feira. "Houve um prejuízo, nunca um desvio de valores na Federação Mineira". O promotor Fernando Galvão, um dos autores da denúncia encaminhada pelo Ministério Público Estadual à Justiça mineira, sustentou, porém, que "há elementos suficientes para contestar" o depoimento do acusado. O suposto prejuízo ocasionado pela Copa Centenário está sendo investigado também pela Superintendência da Polícia Federal em Minas, que instaurou um inquérito, em maio do ano passado, para apurar indícios de crimes na entidade, como sonegação fiscal, evasão de divisas e prevaricação. O delegado Paulo Machado, que preside o inquérito, investiga a existência de uma "triangulação" entre o presidente afastado da FMF e os presidentes da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira no empréstimo de cerca de R$ 1,5 milhão concedido pela entidade paulista à Federação Mineira para cobrir os prejuízos do torneio. O prédio da FMF teria sido dado como garantia de débito, que mais tarde foi quitado pela CBF. De acordo com o delegado, os dirigentes poderão ser indiciados com base no artigo 16 da chamada "Lei do Colarinho Branco" (7492/86), que define crimes contra o sistema financeiro nacional. Para amanhã está marcado o depoimento do ex-tesoureiro Paulo Alves de Assis. Além do afastamento dos cargos, a Justiça determinou as quebras dos sigilos fiscal e bancário e o seqüestro dos bens dele e dos irmãos Guilherme. Outras nove pessoas que também foram denunciadas pelo MPE e deverão ser ouvidas no processo.