Dirigente negocia passe de Edílson O presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, esteve reunido, nesta sexta-feira, em São Paulo, com os representantes da Hicks Muse para resolver a situação do passe do atacante Edílson. O Flamengo ainda deve US$ 2,5 milhões. A empresa quer ser ressarcida com os passes do zagueiro Juan e do atacante Reinaldo. O dirigente informou que o clube não realizará nenhum amistoso para comemorar a conquista do tricampeonato Estadual. "Optamos por uma preparação forte para a Copa dos Campeões, que começa no dia 23", afirmou.