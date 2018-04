Dirigente participa de grupo para comprar Portsmouth

A proposta feita pelo magnata Sulaiman Al-Fahim foi aprovada no mês de julho. No entanto, a transação não foi finalizada. O Portsmouth afirmou que Al-Fahim poderia fazer parte do novo consórcio, liderado por Peter Storrie, para adquirir o clube de Alexandre Gaydamak.

O Portsmouth está confiante de que o novo consórcio consiga efetuar a aquisição do clube, que passa por grave crise financeira. "O grupo [novo consórcio] vê de forma muito positiva as conversações e estamos confiantes de que o negócio seja concretizado", disse.