Dirigente sai em defesa de Luxemburgo ?Na próxima temporada, também estarei aqui?, garantiu o técnico Vanderlei Luxemburgo nesta quarta-feira. Emilio Butragueño, vice-presidente do Real Madrid, emendou no site oficial do clube: ?Luxemburgo e os jogadores têm o nosso apoio. Devem trabalhar com tranqüilidade?. Mas, se o Real não derrotar o Athletic Bilbao, nesta quinta-feira (às 17 horas, com TV Bandeirantes), no Santiago Bernabeu, nem o técnico nem o dirigente sustentarão suas teses. A pressão em cima de Luxemburgo e sua comissão técnica continua forte. O Real Madrid acumula três derrotas consecutivas (duas no Campeonato Espanhol) e não pode sequer empatar contra o Athletic Bilbao no fechamento da quarta rodada. A lista de sucessores de Luxemburgo cresce a cada dia na imprensa européia. O técnico, parece, não teme a degola. ?Na Espanha, como na América do Sul, a torcida latina é quente e quando as vitórias não chegam, essa pressão é normal. Ma se o Real passar forte contra o Athletic, a torcida estará do nosso lado. Eu devo ser como um junco, envergo mas não quebro. Na próxima temporada também estarei aqui?, avisou o brasileiro.