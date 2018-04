Dirigente sugere técnico europeu para substituir Muricy

O São Paulo já tem uma possibilidade aberta caso não renove com o técnico Muricy Ramalho ao fim do contrato, em dezembro. O vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, admitiu neste domingo, em entrevista à TV Gazeta, que tem a vontade de contratar um treinador europeu para dirigir o clube até 2016, mas disse que o atual comandante tricolor é o melhor técnico do Brasil.

"O contrato do Muricy vai até dezembro. Se ele não renovar, acho que chegou a hora de o São Paulo fazer uma experiência com um técnico de ponta europeu", afirmou o dirigente. Ataíde disse que o clube não teria condições de trazer um profissional de ponta do velho continente, porém explicou que há muita oferta no local e que poderia apostar em mercados alternativos. "Lógico que não vou ter condições de contratar um Ancelotti, um Guardiola, um Mourinho, mas existem outros, na Holanda, em outros lugares".

O dirigente aposta que o técnico terá condições de garantir títulos na temporada, mesmo depois das derrotas em clássicos para o Corinthians, a última delas por 1 a 0, no domingo, pelo Campeonato Paulista. "Estamos muito satisfeitos, acho que vai dar alegrias neste ano ainda. Nós queremos que ele continue. Ele está preocupado com um pequeno problema clínico, ficou mais preocupado do que deveria. Se até dezembro não passar - e tenho certeza de que vai passar -, aí, sim (haverá a busca por um europeu)", comentou.