Dirigente tenta desmentir, mas depois elogia Ronaldo no COL

RIO – Apesar de seu contato diário e intenso com a cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Comitê Organizador da Copa de 2014 (COL), o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, teve duas reações ao ser indagado sobre a importância de Ronaldo Fenômeno integrar a direção do COL. Primeiro, tentou convencer a imprensa de que não sabia de nenhum convite feito ao ex-atleta para participar do comitê. "Duvido que ele tenha sido convidado. Quem disse isso?"

Depois, ciente de que a informação já circulava livremente até mesmo entre setores da CBF, Sanchez preferiu mudar o discurso. "Seria muito bom para o futebol brasileiro e principalmente para o País. O Ronaldo é um cara que Deus pôs a mão na cabeça dele e falou: ‘Onde você puser a mão vai dar tudo certo’. Logicamente que o COL é algo muito mais complexo. Ele vai, como sempre, se auxiliar muito bem e será um sucesso se aceitar."

Sanchez vive dias agitados às vésperas da rodada final do Campeonato Brasileiro – o Corinthians pode conquistar o título apenas com um empate contra o Palmeiras, no domingo. Na terça, no Rio, concedeu três longas entrevistas coletivas e várias outras, individuais, num curto espaço de tempo, durante visita à Soccerex, feira internacional de negócios do futebol, que termina nesta quarta, no Forte de Copacabana. Em todas, teve de falar da presença de Ronaldo no COL.

"Ele está magrinho, está bem. É um cara que desde quando jogava já vinha se preparando para saber onde e como parar. Ronaldo realmente tem um carisma, conhecimento e inteligência privilegiada, é só se auxiliar bem que não vai ter problema.", declarou Sanchez.

O dirigente do Corinthians aproveitou as entrevistas para dar um conselho a Ronaldo. "Ele não deve se preocupar com nenhum problema de relação entre Fifa e CBF ou COL. Não está chegando agora como conciliador. Ele não tem nada que ver com essa questão." Ultimamente, a Federação Internacional de Futebol vem tornando pública divergências com Ricardo Teixeira, presidente do comitê e da confederação.