Dirigentes anunciam saída de Maturana Francisco Maturana não dirige mais a seleção da Colômbia. É o que garantem os dirigentes da Federação Colombiana de Futebol (FCF). "Fica saudades e tristeza quando alguém se vai", disse Oscar Astudillo, presidente da FCF, sobre a dispensa de Maturana. "Marca o fim de uma época brilhante no futebol nacional. Mas ele seguramente continuará nos acompanhando, nos seguirá guiando e dando palpites." Segundo Gabriel Camargo, vice-presidente da entidade, a decisão já estava definida. Maturana só ficaria até o fim do jogo com a Argentina (1 a 1, quarta-feira à noite). "Como técnico ele não me convencia", afirmou. Enquanto isso, Maturana garante ainda ser o treinador.