Dirigentes da Fifa apertam Blatter Joseph Blatter viverá amanhã um dia muito importante para sua pretensão de se reeleger presidente da Fifa em 2002. Por exigência do Comitê Executivo, ele terá de explicar como estão as finanças da entidade. O Comitê quer saber o tamanho real do rombo provocado pela quebra da ISL (agência de marketing esportivo que era parceira da Fifa), por que a entidade pretende pagar às seleções participantes do Mundial de 2002 o mesmo que pagou em 98 se os direitos de tevê foram vendidos por um valor 10 vezes maior, quanto a entidade aplicará para ajudar na organização do Mundial de 2006 e por que os salários do primeiro escalão da Fifa foram aumentados em 2001 - o presidente passou a ganhar US$ 1,2 milhão/ano. Caso Blatter não consiga dar explicações convincentes aos membros do Comitê Executivo, ficará enfraquecido para tentar ganhar um novo mandato de quatro anos na eleição que será realizada pouco antes da abertura do Mundial.