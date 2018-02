Dirigentes da Inter visitam Adriano e frustram são-paulinos

O São Paulo já percebeu que não será fácil seduzir os representantes da Inter de Milão a ceder o atacante Adriano para disputar a Libertadores de 2008. Dirigentes italianos desembarcaram nesta segunda-feira na capital paulista para acompanhar o tratamento que o jogador faz no CT são-paulino e confirmaram o interesse no retorno dele. Mesmo com todo o empenho dos profissionais são-paulinos do Reffis do CT da Barra Funda em recondicionar Adriano - e cativá-lo a permanecer por seis meses no Brasil -, o diretor esportivo da Inter, Marco Branca, e o chefe do departamento médico do clube italiano, Franco Combi, deixaram claro que o atacante é esperado em Milão no início de janeiro, como ficou acertado com o empresário Gilmar Rinaldi. "Nós o deixaremos tranqüilo para continuar seu programa de recuperação e estamos confiantes que esse grande talento voltará a ser o que era há um ano", disse Marco Branca, lembrando que o atleta também recebe acompanhamento psicológico enquanto está no Brasil. "Ele teve problemas familiares que afetaram sua concentração." A má fase fez com que Adriano ficasse fora da lista de inscritos da Inter de Milão na Liga dos Campeões da Europa - Ibrahimovic, Crespo, Julio Cruz e Suazo foram os atacantes escolhidos do técnico Roberto Mancini. Além disso, o brasileiro passou a ser figurinha rara mesmo no banco de reservas nos jogos do Campeonato Italiano - o que os dirigentes da Inter esperam mudar após a recuperação dele no Brasil. "Eu quero o Adriano aqui novamente em janeiro, forte e disposto como antes", garantiu o presidente da Inter, Massimo Moratti, em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport. "Está definido que ele ficará conosco e nos ajudará na reta decisiva da temporada." Era tudo o que o São Paulo não queria ouvir. Afinal, a diretoria são-paulina tem planos de enviar um representante à Itália para tratar de um possível empréstimo de Adriano por seis meses. Assim, o atacante aproveitaria a Libertadores para recuperar o ritmo e voltar pronto para reforçar a Inter de Milão no início da próxima temporada européia, em agosto de 2008. Quem também está de olho na recuperação de Adriano é o Manchester City, da Inglaterra. O atual sexto colocado do Campeonato Inglês também quer o atacante brasileiro em seu elenco. O presidente Thaksin Shinawatra, inclusive, já teria escolhido o jogador Rolando Bianchi para envolver numa negociação com a Inter de Milão. Moratti, no entanto, nega contato com os ingleses. De qualquer forma, Adriano continua em baixa. Nesta segunda-feira, ele foi escolhido pelo segundo ano seguido como o pior jogador do futebol italiano, superando outros dois brasileiros: o goleiro Dida e o atacante Ronaldo, ambos do Milan.