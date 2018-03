Dirigentes divergem sobre a paralisação O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, disse na noite desta terça-feira preferir não acreditar "numa bobagem como essa de paralisação do Campeonato Brasileiro". Segundo ele, os dirigentes que estão liderando esse movimento "não têm credibilidade de liderar coisa nenhuma". Paulo Carneiro disse que o Vitória apóia o governo federal nesse episódio e já vem aplicando o Estatuto do Torcedor dois meses antes de ele ser sancionado. Para o dirigente baiano, "palhaçadas e ações como essas é que vão afastando o investidor e o torcedor cada vez mais do futebol". O Vitória também anunciou que mantém sua programação para o jogo de domingo diante do Cruzeiro no estádio Barradão. O presidente do Botafogo-RJ, Bebeto de Freitas, também é totalmente contrário à decisão da CBF. "Sempre fui contrário a posições radicais, até porque as respostas também podem ser radicais. Chegou o momento de encontrarmos de uma vez por todas uma solução para o esporte no Brasil", declarou o dirigente do clube carioca, que disputa o Brasileiro da Série B. "Acho que temos um problema sério e devemos aproveitar a oportunidade para encontrar uma solução que se ajuste a todos. O que estiver ao nosso alcance para que isso não se efetive é válido." O Palmeiras, também da Série B, recebeu com surpresa e preocupação a decisão da CBF. "Não sabemos que desdobramentos isto vai dar", disse o diretor de futebol Fernando Gonçalves, que recebeu a notícia ao lado do presidente Mustafá Contursi. "Vamos aguardar a confirmação amanhã, mas os prejuízos não seriam apenas para nós como para o futebol brasileiro em geral." A Portuguesa também foi pega de surpresa com a decisão. O clube, outro que disputa a Série B, decidiu esperar por um ofício por parte da CBF explicando a medida para só então definir a sua posição sobre o caso. O presidente do Guarani, José Luis Lourencetti, evitou fazer comentários detalhados sobre o assunto. "Ainda é cedo para falar alguma coisa", afirmou. Ele só ratificou a "falta de condições de colocar em prática a lei imediatamente". O vice-presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlim, também se limitou a criticar a falta de estrutura dos clubes para atender, no momento, às determinações legais. "O que a lei determina é impossível de se conseguir da noite para o dia. Acho que faltou bom senso para quem a fez." Já o superintendente de futebol do Cruzeiro, Zezé Perrella, diz que algumas pessoas estão confundindo a questão do Estatuto com a transparência das contas dos clubes. "Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não podemos ligar a apresentação das contas dos clubes com a morte de um torcedor fora do estádio, que, no nosso caso, nem é administrado pelo clube?, alega, ao comentar que o Cruzeiro realiza seus jogos no Mineirão, administrado pelo Estado. Segundo Perrella, os dirigentes não podem ser penalizados por tudo aquilo que o torcedor comete antes, durante e depois da partida. "O presidente do clube não pode responder judicialmente por infrações cometidas pelo torcedor. Somos favoráveis ao Estatuto, até em algumas questões mais polêmicas, mas em curto prazo e com os compromissos assumidos com a televisão não podemos concordar com a maneira com que ele está nos sendo imposto?, completa.