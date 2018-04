Dirigentes do São Paulo retornam da Colômbia otimistas por acerto

O presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, e o vice de futebol do clube, Ataíde Gil Guerreiro, já retornaram ao Brasil nesta quinta-feira depois de viajarem à Medellín, na Colômbia, e conversarem com o técnico Juan Carlos Osorio, do Atlético Nacional. A dupla de dirigentes gostou da reunião com o treinador e o encontro encaminhou um acerto.

Osorio comandou o time na quarta-feira no 3 a 3 com o Deportivo Cali, pelo Campeonato Colombiano, e horas antes da partida conversou com os são-paulinos. O técnico demonstrou conhecer bastante o elenco do clube do Morumbi e deve esperar o fim da participação do Atlético Nacional na fase final do campeonato local antes de dar uma resposta. Após o empate no jogo de ida, uma derrota no fim de semana eliminar a equipe, já pelas quartas de final.

O trabalho do colombiano agrada aos dois principais dirigentes do São Paulo e chamou bastante a atenção no ano passado. Em novembro o Atlético Nacional eliminou o Tricolor na semifinal da Copa Sul-Americana. Desde a saída de Muricy Ramalho, em abril, Osorio já estava na lista de candidatos ao cargo, mas na ocasião a primeira investida foi pelo argentino Alejandro Sabella.

Aidar e Ataíde viajaram para a Colômbia pouco depois da reunião do Conselho Deliberativo do clube, na noite de terça-feira. Os dois retornaram antes da partida do Atlético Nacional pelo Campeonato Colombiano. Ao fim do jogo, Osorio evitou em falar do interesse do São Paulo, que havia sido confirmado por um dirigente do clube. "Não é momento de falar em sair. E também não vou debater isso", comentou o treinador.