Dirigentes do Vasco rebatem acusações Os 15 vice-presidentes do Vasco tentaram rebater nesta quinta-feira, em São Januário, as acusações feitas pela CPI do Futebol, de que estariam "roubando o clube". Os dirigentes frisaram que tanto senadores quanto deputados estão agindo de maneira parcial, "atendendo a interesses de setores de mídia". Apesar da reunião, as principais acusações contra o Vasco não foram esclarecidas, mas informaram que o presidente vascaíno Eurico Miranda, ausente do encontro por estar em Brasília, falará nesta sexta-feira sobre o assunto. Em uma nota, os vice-presidentes se declararam solidários aos atos administrativos da gestão do ex-presidente Antônio Soares Calçada e de Miranda. Salientaram que nenhum dirigente recebe remuneração e que qualquer resposta do Vasco à CPI, a partir de agora, será via Justiça.